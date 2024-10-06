الأحد 06 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السيسي عبر "فيسبوك": سيبقى نصر أكتوبر نقطة فارقة بتاريخ مصر المعاصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى الـ51 على انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.

وأضاف: ففي مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها.

‎واختتم: حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير.

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