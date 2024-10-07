وزير التربية والتعليم يجري جولة تفقدية في مدارس عين شمس

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، لمتابعة انتظام سير العام الدراسي وانضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس.

واستهل وزير التربية والتعليم زيارته بمدرسة "الناصر صلاح الدين الابتدائية" التابعة لإدارة عين شمس التعليمية" والتى يبلغ عدد طلابها (١٣٤٧) طالبًا وطالبة.

كما شملت جولة وزير التربية والتعليم مدارس "الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية" والتى تضم عدد (١٥٠٨) طلاب وطالبات، ومدرسة "أمير الشعراء الابتدائية" والتى تضم عدد (١١٣٢) طالبًا وطالبة، ومدرسة "حلمية الزيتون الإعدادية بنين" والتى تضم عدد (٥٨٥) طالبًا.

وقد حرص وزير التربية والتعليم خلال زيارته لهذه المدارس على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسى، والتحقق من نسبة كثافة الفصول، وسد العجز فى المعلمين.

وخلال تفقد الوزير فصول المدارس الابتدائية حرص على متابعة مستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة، ووجه بعمل خطة وبرامج للطلاب ضعاف القراءة، مؤكدًا أنه سيواصل المرور مرة أخرى على هذه المدارس لمتابعة ما تم تنفيذه لتقييم الطلاب.

وزير التربية والتعليم يشدد على الواجب المنزلي

وأكد وزير التربية والتعليم خلال جولته بالمدارس على مسئولية المعلمين فى متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، موجهًا بتكثيف زيارات فرق المتابعة بشكل دورى على المدارس لمتابعة تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات على صفوف النقل.

كما شدد وزير التربية والتعليم على مديري المدارس التي قام بزيارتها بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تحقيقًا للانضباط داخل المدارس، واستخدام آليات لتحفيز الطلاب.

كما استعرض الوزير خلال جولته التفقدية مدى تنفيذ مجموعات التقوية والدعم التعليمي داخل المدارس، موجهًا بتفعيلها لتحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.



وأشاد الوزير، خلال الجولة، بنسب حضور الطلاب بالفصول، وانتظام سير العملية التعليمية، موجها باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام فى الحضور إلى المدرسة.

وقد رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.