الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خالد مشعل: خسائرنا تكتيكية وخسائر الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية

خالد مشعل
خالد مشعل

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن الحرب دمرت صورة إسرائيل في العالم بعد أن حققت فشلا كبيرا وأخفقت في تحقيق أهدافها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

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وأوضح مشعل، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في الحرب في غزة على مدار عام كامل وحاول تصدير أزمته بالعدوان على لبنان لاستعادة قوة الردع لديه، مؤكدًا أن طوفان الأقصى أعاد الاحتلال إلى نقطة الصفر وهدد وجوده وهناك كثير من المستوطنين يريدون المغادرة دون رجعة.
 

وأضاف مشعل، : “أحداث 7 أكتوبر رد طبيعي على وحشية الاحتلال في التعامل مع قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين”، متابعًا: “خسائرنا تكتيكية وخسائر الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية.. الاحتلال الإسرائيلي يخسر مساره الاستراتيجي.. وطوفان الأقصى كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل وطبيعة مشروعها التوسعي”.
 

وتابع مشعل،: “نطالب بالضغط السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء جرائم الاحتلال في المنطقة، يجب وضع استراتيجية جادة للانتصار في هذه المعركة والمضي في كل مسارات عملنا لإنهاء العدوان الإسرائيلي”.

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