إبراهيم عيسى: تصريحات قيادي حماس خالد مشعل دليل على "جنونه وعته العقلي"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تصريحات القيادي بحركة حماس خالد مشعل اليوم لـ "نيويورك تايمز" بأن لحماس اليد العليا وإدخال إسرائيل حالة من الاستنزاف، موضحًا أن هذه التصريحات دليل على أن قيادة حماس عليهم دخول مستشفى الأمراض العقيلة، والعلاج العقلي، موضحًا أن الانكار والانفصال عن الواقع وصل لدرجة مرضية "مجنون ويدخل تحت العته السياسي والعقلي".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن له مؤيدين وداعمين وأنه يتحدث عن أن حماس لا تزال صامتة، مشددًا على أن صمت حماس أنه في النفق ولايزالوا قادرين على الاختباء والخروج للضرب بالهاون، متابعًا: "لو حماس صامدة كانت استطاعت أن ترد إسرائيل عن احتلال غزة.. حماس صامدة في النفق"، منوهًا بأن تصريحات خالد مشعل مجنونة وتكشف أن القيادات منفصلة عن الواقع.

وأشار إلى أن حماس تستنزف الشعب الفلسطيني والأمة العربية وليس الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن يجب أن نسأل أنفسنا من أن يأكل الشعب الفلسطيني في غزة بعد غلق معبر رفح البري بسبب احتلاله من الجانب الفلسطيني، مضيفًا: "الشعب الفلسطيني في غزة بيأكل من إسرائيل بعد غلق المعبر".

ونوه بأن مطالب حماس عن حرب غزة تظهر تناقضًا واضحًا، موضحًا أن حماس نزلت الانفاق "حكومة فاشلة نادلة خائنة لشعبها ودخلت حرب بدون أن تحمي شعبها.. حكومة حماس تتفاوض الآن والشعب الفلسطيني يقتل في غزة".