نجع حمادي تنفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بمحافظة قنا، صباح اليوم الإثنين، برئاسة أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة استهدفت الباعة الجوالة التى تتخذ من الشوارع الجانبية والفرعية بالمدينة مقرًا لنشاطها.

ونجحت الحملة اليوم فى رفع الإشغالات التى تعيق حركة المرور، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى لها.

الحملة انطلقت برئاسة أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وأحمد فريج، وحسام مبارك، نواب رئيس المركز، وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز، وياسر صادق رئيس قسم الإشغالات، ووحدة شرطة المرافق بالوحدة المحلية.

واستهدفت حملة اليوم ضبط بعض الباعة الجائلين غير الملتزمين بالمنطقة المؤقتة المحددة لهم بالشارع المواجه لمركز شرطة نجع حمادى والتحفظ على ما كان معهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم المرور على شارع بورسعيد وشارع حسنى مبارك والمجتمع الجديد وشارع ٣٠ مارس.

من جهته أكد المهندس أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الإشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة، والحفاظ على الوجه الحضاري لكل مدينة بالمحافظة.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المحروسة

وتابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 4250 مواطنًا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 55 شابًا وفتاة.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منه 80 مواطنًا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عددًا من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 250 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني على مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 18 مواطنًا، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارعًا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن. ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 15 مواطنًا.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 20000 مواطن.

ونظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهية وثقافية استفاد منها 112 مواطنًا، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 90 مواطنًا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 325 مواطنًا، فيما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 130 مواطنًا.