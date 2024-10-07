سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 7 -10-2024 مقابل الجنيه

ننشر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 7- 10- 2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك المركزي سعر 63.31 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.30 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.31 جنيه للشراء.

63.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.30 جنيه للشراء.

63.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.11 جنيه للشراء.

63.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.27 جنيه للشراء.

63.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.23 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

63.30 جنيه للشراء.

63.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.32 جنيه للشراء.

63.59 جنيه للبيع.

هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، كما تكبدت عملات رئيسية أخرى خسائر في بداية تعاملات الاثنين، مع استمرار ارتفاع الدولار بفضل صدور بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية الجمعة وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الين بشكل طفيف إلى 149.10 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى منذ 16 أغسطس قبل أن يقلص خسائره ليصل إلى حوالي 148.40 أمام الدولار. جاء ذلك بعد انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل عام 2009.

وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في ستة أشهر خلال سبتمبر وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.وبحسب آخر المستجدات في الشرق الأوسط، قصفت إسرائيل قطاع غزة وأهدافا لحزب الله في لبنان أمس الأحد قبل الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر التي أشعلت شرارة الحرب، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن كل الخيارات مفتوحة للرد على إيران.