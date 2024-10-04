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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 4-10-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في مختلف البنوك العاملة في مصر، إذ سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم

 

أسعار العملات اليوم الجمعة 4-10-2024، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحسب آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها الإلكترونية على الإنترنت.

 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

 

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 53.24 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، 53.24 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.84 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.84 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع في بنك مصر.

 

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