وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية المشتركة

توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم إلى رومانيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة د رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

انتاج التقاوي عالية الانتاجية

ومن المتوقع أن يقوم وزير الزراعة بالتوقيع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة منها انتاج التقاوي عالية الانتاجية والانتاج الحيواني المشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات.



كما يعقد وزير الزراعة مباحثات ثنائية مع المسئولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.