الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية المشتركة

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم إلى رومانيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة د رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.

  انتاج التقاوي عالية الانتاجية 
ومن المتوقع أن يقوم وزير الزراعة بالتوقيع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة منها انتاج التقاوي عالية الانتاجية والانتاج الحيواني المشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات.

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النمل.. رواد الزراعة على الأرض منذ 66 مليون عام


كما يعقد وزير الزراعة مباحثات ثنائية مع المسئولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

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