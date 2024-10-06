الدواجن والبيض.. الزراعة تتدخل لضمان وفرة المنتج بأسعار مناسبة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء تحركًا نسبيًا اليوم بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية، حيث يبدأ سعر الكيلو من حوالي 85 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح بين 90 و98 جنيهًا للمستهلك، وقد يقترب من 100 جنيه أو أكثر في بعض المناطق.

تختلف هذه الأسعار بين المحلات نتيجة لتباين تكاليف النقل وعوامل أخرى.

منافذ الزراعة

تبقى أسعار الدواجن في المزرعة متراجعة، حيث كانت قد وصلت إلى 96 جنيهًا كأعلى سعر في يوليو، مما يعني انخفاضًا يزيد عن 15 جنيهًا. ويبدأ سعر الدواجن في المحلات اليوم من 85 جنيهًا، وفقًا للمنطقة.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الوزارة تمتلك منافذ على مستوى جميع المحافظات وتعمل على التوسع فيها.

كما أشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع منتجي الدواجن، والاتفاق على توفير نحو 2500 طبق بيض مائدة يوميًا في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بسعر 150 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

بالنسبة لسعر البانيه، يتراوح سعر الكيلو من 195 جنيهًا في بعض المحلات، وقد يصل إلى 210-220 جنيهًا في مناطق أخرى.

أسعار الدواجن اليوم:

الفراخ البيضاء: تبدأ من 85 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى 90-98 جنيهًا للمستهلك، أو أكثر في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: تتراوح بين 125 و140 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: تتراوح بين 107 و115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: تتراوح بين 95 و105 جنيهات للكيلو.

البانيه: يتراوح بين 195 و220 جنيهًا للكيلو، أو أكثر حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: تتراوح بين 55 و70 جنيهًا للكيلو.

الهياكل: تتراوح بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 77 جنيهًا في المزرعة، و83-90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر:

كرتونة البيض الأحمر: 160 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 168 و180 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض: