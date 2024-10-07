النمل.. رواد الزراعة على الأرض منذ 66 مليون عام

قبل أكثر من 66 مليون سنة، خلال نهاية العصر الطباشيري، تعرضت الأرض لضربة نيزكية كبيرة عندما اصطدم كويكب "تشيكشولوب" بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وهذا الحدث الكارثي كان السبب في انقراض الديناصورات بعد ملايين السنين من هيمنتها على الأرض، ولكنه فتح الأبواب أمام كائنات أصغر، مثل النمل، لتزدهر.

في دراسة حديثة، أشار الباحثون إلى أن بعض الكائنات الحية التي عاشت قبل ظهور البشر كانت تمارس ما يمكن وصفه بالزراعة أو رعاية غذائها من النباتات، بما في ذلك النمل الذي يُربي مستعمراته الخاصة من الفطريات.

قد عُرف سابقًا أن بعض أنواع النمل، مثل النمل قاطع الأوراق، تقطع الأوراق وتجمعها في مستعمراتها لتنمو الفطريات على تلك القطع كغذاء ليرقاتها. ولكن ليس هذا هو النوع الوحيد من النمل الذي يمارس الزراعة؛ فالنمل النابت للفطريات يقوم بزراعة الطعام أيضًا بطريقة مختلفة، حيث يُعد مكانًا لنمو الفطريات ويضيف إليه البذور أو فضلات الحشرات أو الحطام لمساعدتها في النمو.

شراكة تطورية متينة

بعد ارتطام الكويكب، أصبحت الظروف البيئية أكثر ملاءمة لانتشار الفطريات، مما أدى إلى توسع مستعمرات النمل وتطوير شراكة تطورية وثيقة استمرت حتى اليوم. تشير الدراسة إلى أن حوالي 250 نوعًا مختلفًا من النمل في الأميركيتين ومنطقة البحر الكاريبي تمارس زراعة الفطريات.

قام الباحثون بتنظيم النمل في أربعة أنظمة زراعية بناءً على استراتيجيات الزراعة الخاصة بها. ويُعتبر النمل قاطع الأوراق من بين الأنواع التي تمارس الاستراتيجية الأكثر تقدمًا، المعروفة بالزراعة العليا.

تقوم هذه النملة بجمع قطع من النباتات الطازجة لتوفير الغذاء للفطريات التي تزرعها، والتي تُنتج طعامًا خاصًا يُعرف باسم "جونجيليديا"، وهو كتل خيطية من الفطريات تُنتجها أنواع معينة من النمل.

كما أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، "تيد شولتز"، الباحث في علم الحشرات وأمين متحف غشائيات الأجنحة بمؤسسة سميثسونيان، أن الدراسة تؤكد على ما كان يُشتبه به سابقًا: أن النمل قد بدأ يمارس الزراعة قبل ملايين السنين من ظهور البشر.

وأضاف شولتز أن العديد من أنواع النمل التي تزرع الفطريات تقوم بجمع أوراق الشجر إلى أعشاشها ثم تمضغها واستخدامها كسماد لتخصيب التربة لنمو الفطر، مما يساعد على تغذية مستعمرات معقدة من النمل يمكن أن تصل إلى الملايين.

باستخدام البيانات الجينية من مئات الأنواع من الفطريات والنمل، تمكن الباحثون من بناء أشجار تطورية مفصلة، مما سمح لهم بإنشاء جدول زمني لتاريخ زراعة النمل وتحديد متى بدأت هذه الأنواع في زراعة الفطريات لأول مرة.