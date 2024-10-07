أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024، بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 48.29 للشراء، 48.39 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.27 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.27 جنيه للشراء.

48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.30 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.

هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، كما تكبدت عملات رئيسية أخرى خسائر في بداية تعاملات الاثنين، مع استمرار ارتفاع الدولار بفضل صدور بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية الجمعة وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الين بشكل طفيف إلى 149.10 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى منذ 16 أغسطس قبل أن يقلص خسائره ليصل إلى حوالي 148.40 أمام الدولار. جاء ذلك بعد انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل عام 2009.

وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في ستة أشهر خلال سبتمبر وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.وبحسب آخر المستجدات في الشرق الأوسط، قصفت إسرائيل قطاع غزة وأهدافا لحزب الله في لبنان أمس الأحد قبل الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر التي أشعلت شرارة الحرب، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن كل الخيارات مفتوحة للرد على إيران.