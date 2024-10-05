أسعار العملات في مصر بمستهل تعاملات اليوم

نرصد متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 48.29 جنيه.

سعر البيع: 48.39 جنيه.

سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء:53.31 جنيه.

سعر البيع: 53.42 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء:63.31جنيه.

سعر البيع:63.44 جنيه .

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 56.78 جنيه.

سعر البيع: 56.91 جنيه .

أسعار العملات الآسيوية اليوم السبت

سعر اليوان الصيني اليوم السبت:

سعر الشراء: 6.87 جنيه.

سعر البيع: 6.89 جنيه.

سعر 100 ين ياباني اليوم السبت:

سعر الشراء: 32.87 جنيه.

سعر البيع: 32.94 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت



الدينار الكويتي أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء 157.79 جنيه.

سعر البيع 158.22 جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء 12.86 جنيه.

سعر البيع 12.89 جنيه.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء 13.14جنيه.

سعر البيع 13.17 جنيه.