السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار العملات في مصر بمستهل تعاملات اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

نرصد متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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180 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم


سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 48.29 جنيه.

سعر البيع: 48.39 جنيه.

سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء:53.31 جنيه.

سعر البيع: 53.42 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء:63.31جنيه.

سعر البيع:63.44 جنيه .

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 56.78 جنيه.

سعر البيع: 56.91 جنيه .

أسعار العملات الآسيوية اليوم السبت
سعر اليوان الصيني اليوم السبت:

سعر الشراء: 6.87 جنيه.

سعر البيع: 6.89 جنيه.

سعر 100 ين ياباني  اليوم السبت:

سعر الشراء: 32.87 جنيه.

سعر البيع: 32.94 جنيه.

 

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت


الدينار الكويتي أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء  157.79 جنيه.
سعر البيع  158.22 جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء 12.86 جنيه.

سعر البيع 12.89 جنيه.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء 13.14جنيه.
سعر البيع 13.17 جنيه.

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