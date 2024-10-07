الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين بقيمة 30 مليون دولار

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين اللبنانيين بقيمة 30 مليون دولار.

وأضافت الوكالة اليوم الاثنين أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الدولة وجه أيضا بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وذلك إضافة إلى برنامج المساعدات التي جرى تخصيصها سابقا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.