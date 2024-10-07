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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين بقيمة 30 مليون دولار

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين اللبنانيين بقيمة 30 مليون دولار. 

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وأضافت الوكالة اليوم الاثنين أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الدولة وجه أيضا بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وذلك إضافة إلى برنامج المساعدات التي جرى تخصيصها سابقا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.

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