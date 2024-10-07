الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الاثنين، مقتل جندى احتياطى من وحدة النخبة 5515 للحركة القتالية، خلال اشتباكات على الحدود مع لبنان الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش إن جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في نفس الحادث الذي قُتل فيه الجندي الاحتياطي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

ووفقًا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، أصيب الجنود بقذيفة هاون.

وفي سياق متصل، ذكر الجيش أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة الجليل السفلي ووسط وشمال إسرائيل، حيث اعترض سلاح الجو هدفين جويين أطلقا على إسرائيل من الشرق.