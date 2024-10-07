غزة..إسرائيل تقصف خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسقوط شهداء وجرحى

مع مرور عاما كاملا على الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي لم تنتهي بل تزداد عنف ووحشية، حيث تستمر قوات الاحتلال الصهيونية أعمالها الغير إنسانية وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

إصابة 11 فلسطيني في قصف إسرائيلي اليوم

ومع مطلع فجر اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر، أصيب 11 موطنا، بينهم أطفال وصحفيون، في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خياماً للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مصدر طبي من المستشفى بأن الجرحى تلقوا العلاج الفوري، وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة هجمات الاحتلال المتواصلة.

كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل عدة إصابات بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو عجوة في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، و تم نقل المصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة، حيث يخضعون للعلاج وسط استمرار الغارات على مناطق مختلفة من القطاع.

غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الشرقية من غزة

وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة غزة، في إطار العدوان المستمر على القطاع الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.

ووفق لمصادر فلسطينية، بلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 41,870 شهيداً، بالإضافة إلى 97,166 جريحاً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وما زال العدد مرشحاً للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.