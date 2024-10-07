فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2024.. خطوات الاستعلام وأماكن السداد

فاتورة كهرباء شهر أكتوبر2024، مع بدء شهر أكتوبر الجاري يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر وأماكن سداد الفاتورة، حيث تتيح وزارة الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2024

في البداية دخول المواطن على موقع الشركة القابضة للكهرباء.

النقر على خدمات، واختيار الاستعلام عن الفواتير الشهرية.

يجب إدخال بيانات صاحب العداد، و تسجيل رقم العداد.

يجب تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام، والضغط على استعلام.

أخيرًا تظهر قيمة فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2024.

أماكن سداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2024

ويمكن سداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2024 عبر التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء، أو من خلال دفعها عن طريق منافذ الدفع الإلكتروني وهي: ضامن - ممكن- أمان - وقتي- تمام- سداد-فوري- مصاري.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وفي سياق آخر شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات، وقد أسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة.