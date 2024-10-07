حالات ممنوعة التصالح فيها بمخالفات البناء 

حالات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء، يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في إجراء التصالح على مخالفات البناء إلى معرفة كافة التفاصيل عن الحالات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، هو آخر موعد للتقدم على التصالح على مخالفات البناء 2024.

التصالح في مخالفات البناء

وفي السياق لن يكون هناك أي تصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وفقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حالات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء

المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية، والتي تخالف شروط السلامة.

في حالة تحويل الجراچات لاستخدامات أخرى غير المخصصة لها.

يمنع التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية

المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024

المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، وفي القرى وتوابعها 3500 جنيه المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.