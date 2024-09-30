آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء.. عقب عقب موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية بشأن مخالفات البناء لاختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء.

آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء

آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء.. ويعد يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يعني ضرورة توجه المواطنين إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم بشأن مخالفات البناء.

فئات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء

المباني التي تشكل خطرًا على سلامة السكان وتخالف شروط السلامة.

يحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.

يحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، حفاظًا على التراث الثقافي.

تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها، مما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.

خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024



في البداية الدخول على بوابة خدمات المحليات من هنا

يجب إنشاء حساب على الموقع لإتمام خطوات التصالح.

النقر على خدمة التصالح في مخالفات البناء.

يجب الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.

استكمال الخطوات لإتمام التصالح على مخالفات البناء.