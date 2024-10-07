أدعية لحفظ اللسان من الذنوب

يواجه المسلم العديد من آفات اللسان، وقد وردت التحذيرات من هذه الآفات في العديد من النصوص الشرعية. وللتخلص منها، يمكن الدعاء بتطهير اللسان من كل ما هو محرم، مثل الغيبة والنميمة.

الأدعية لحفظ اللسان

إليكم بعض الأدعية لحفظ اللسان من اللعن:

اللهم، أعني على التوبة وابتعد عن اللعن والسب والشتم.

اللهم، أشهدك أنني عازم على التوبة من اللعن، فاحفظ جوارحي عن كل ما حرمت، وأعني على ذلك. اغفر لي ولمن أخطأت في حقه.