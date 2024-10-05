أدعية لحفظ الوطن من الأعداء.. في ذكرى انتصارات أكتوبر

اللهم إني أسألك الحماية لبلادنا وأوطاننا، اللهم أطرح فيها البركة وأمنح لأهلها السعادة والخير الكثير، اللهم أجعل كيد من يدبر لنا الأذى في نحره واحفظ أرضنا من الطغاة والظالمين. يارب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك بعطفك وجودك ولطفك وكرمك أن تحفظ وطننا الغالي، نساءه ورجاله، أطفاله وكباره يا ودود يا ذا العرش المجيد احفظهم بحفظك المتين فأنت على ذلك قادر ومن لنا غيرك سبحانك نلجأ له وبه نستعين.