أدعية لحفظ الوطن من الأعداء.. في ذكرى انتصارات أكتوبر
غدًا يحتفي الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب ٦ اكتوبر، وتزامنًا مع ذكرى اكتوبر المجيدة، وفي تلك المناسبات نتذكر قيمة وطننا وفضله علينا وحفظه لنا في أمن وأمان خاصة في منطقة حارة بالصراعات والحروب من حولنا، ونستعرض فيما يلي أدعية لحفظ الوطن من الأعداء والأمن والأمان.
أدعية لنصرة البلاد على الأعداء وحب الوطن
- اللهم إني أسألك يا الله أن تحفظ وطني الغالي والحبيب، وأسألك أن تدم علينا وعلى الشعب نعمة الاستقرار وأن ترزقنا بالشعور بالأمن والأمان، فاللهم وفق القادة في القيام بالخير والصلاح لهذه البلاد، واللهم أبعد عنا أي سوء أو أذى من أي شخص.
- اللهم إني استودعك وطني الغالي الحبيب، ملجئي الأول ومكاني المفضل، اللهم أني أحب هذا البلد من أعماق قلبي وأسألك أن تبعد عنه كل سوء أو خطر يمس به، واللهم ألطف واعتني بأهل وطني الغالي واحفظهم من كل سوء.
- هذا وطني وطن العزة والشرف والإسلام استودعه لك يا الله وأطلب منك أن تحفظه وتبعد عنه كل الشر والأذى القريب منه.
- اللهم هب وطني الاستقرار والحماية والأمن والأمان، اللهم أكتب لهذا الوطن الراحة الدائمة والأمن الذي لا يزول ولا ينتهي إلا بقضاء الله، اللهم وفق قادتنا وأنعم عليهم بالاختيار الصحيح.
- استودعتك يا ربي أهلي ووطني الغالي، فليس لي أغلى منهم فهم الحنان الدائم والاستقرار الأبدي، اللهم أنعم عليهم بالأمن والأمان الدائم والصحة والعافية التي لا تعد ولا تحصى.
- اللهم أدم على وطني العزة والاستقرار، اللهم وفق القادة وأعينهم على التصدي لكل كاره أو معتدي على هذا البلد الأمين الطاهر، اللهم أحفظ وطني وأهله من كل سوء أو أذى قد يمسهم.
- اللهم إني أسألك الحماية لبلادنا وأوطاننا، اللهم أطرح فيها البركة وأمنح لأهلها السعادة والخير الكثير، اللهم أجعل كيد من يدبر لنا الأذى في نحره واحفظ أرضنا من الطغاة والظالمين. يارب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك بعطفك وجودك ولطفك وكرمك أن تحفظ وطننا الغالي، نساءه ورجاله، أطفاله وكباره يا ودود يا ذا العرش المجيد احفظهم بحفظك المتين فأنت على ذلك قادر ومن لنا غيرك سبحانك نلجأ له وبه نستعين.