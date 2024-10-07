الأهلي يتراجع عن موقفه في الصفقات المحلية

تراجع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عن قرار رفض الصفقات المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد جلسته مع رئيس النادي محمود الخطيب ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد لـ الأهلي فور عودته من الإجازة واستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 اكتوبر الجاري في نصف نهائي كأس السوبر للابطال.

وشهدت الجلسة التي عقدها الخطيب ورمضان مع كولر تقترب كبير في وجهات النظر في ملف التدعيمات الجديدة، والاستقرار على ضرورة التعاقد مع صفقتين على أقل تقدير في مراكز الهجوم والجناح قبل انطلاق الموسم الجديد.

واتفق الثلاثي على عقد جلسه أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، للاستقرار على الصفقات المقرر التعاقد معها قبل غلق باب القيد المحلي في 25 اكتوبر الجاري.

جلسة عاصفة بين الخطيب ولاعبي الأهلي

وعقد الخطيب جلسة عاصفة مع لاعبي الأهلي على هامش المران، نقل خلالها غضب الجماهير والإدارة من المستوى الضعيف الذي ظهر به الأهلي في مباراة السوبر الافريقي أمام الزمالك، مطالبا بضرورة مصالحة الجماهير بالفوز ببطولة السوبر المحلي وعبور مواجهة العين الاماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في الدور الثاني من بطولة انتركونتيننتال .

وشدد رمضان في حديثه مع اللاعبين على أن الفترة القادمة لن تتحمل أي خروج عن النص وان لائحة العقوبات سوف تطبق بكل حزم خصوصا على السهرات والحفلات واستخدام السوشيال ميديا بشكل مخالف