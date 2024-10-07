مسلسل "أزمة منتصف العمر" يتربع على عرش التريند بعد إذاعته على mbc مصر

تصدر مسلسل أزمة منتصف العمر بطولة الفنان كريم فهمي، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة الشابة رنا رئيس، محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقصته المختلفة والتي تتحدث عن فكرة جريئة.

مسلسل أزمة منتصف العمر يتصدر التريند عقب إعادة عرضه

وتفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا مع حلقات مسلسل "أزمة منتصف العمر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليقات مختلفة على أحداث القصة فكانت أبرزها: "ان شاء الله مش هتطلع امها وتبقي مرات ابوها ان شاء الله ان شااء الله".

كما علق متابع آخر قائلًا: "ياجماعه بصرف النظر عن العك ده بس ده بيحصل فعلا ومشاكل كتير بتبقي بنفس القصه دي بس ده طبيعي لو بنسمع عنه في مشاكل إنما يتجسد في مسلسلات ده اللي مش طبيعي"، واتفقت في الرأي ريهام ياسر، من متابعي مسلسل "أزمة منتصف العمر" قائلًة: "المشكله اني حساهم لايقين على بعض ودي حاجه قرفاني انا شخصيا بس فرحانه بيهم".

قصة مسلسل "أزمة منتصف العمر"

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "أزمة منتصف العمر"، دارت أحداثه في إطار تشويقي، إذ بدأت أحداثه بحفل زفاف رنا رئيس، وكريم فهمي، ومع الوقت وقعت والدة رنا رئيس غير البيولوجية في الحب مع زوج ابنتها، وحدث بينهما علاقة مُحرمة، وتطورت الأحداث مع الوقت، وأصبحت الأم وابنتها حاملًا في نفس التوقيت.

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر

أزمة منتصف العمر من بطولة كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، هند عبدالحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد، ومن تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل.