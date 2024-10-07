مواقيت الصلاة في عدد من المدن في اليوم السابع من أكتوبر

نرصد مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق السابع من أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية شاملة ومميزة لقرائها.

مواقيت الصلاة اليوم 7-10-2024

وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:25

موعد أذان الظهر 12:43

موعد أذان العصر 03: 4

موعد أذان المغرب 6:33

موعد أذان العشاء 7:51

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:30

موعد أذان الظهر 12:48

موعد أذان العصر 4:08

موعد أذان المغرب 6:38

موعد أذان العشاء 7:56

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:37

موعد أذان العصر 59: 3

موعد أذان المغرب 6:30

موعد أذان العشاء 7:44

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:20

موعد أذان الظهر 12:36

موعد أذان العصر 58: 3

موعد أذان المغرب 6:30

موعد أذان العشاء 7:43

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:41

موعد أذان الظهر 12:59

موعد أذان العصر 19: 4

موعد أذان المغرب 6:49

موعد أذان العشاء 8:07

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 3:59

موعد أذان المغرب 6:29

موعد أذان العشاء 7:47

مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:12

موعد أذان الظهر 12:29

موعد أذان العصر 50: 3

موعد أذان المغرب 6:20

موعد أذان العشاء 7:37

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:14

وقت صلاة الظهر 12:31

موعد أذان العصر 3:52

وقت صلاة المغرب 6:22

وقت صلاة العشاء 7:38

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:34

وقت صلاة الظهر 12:52

موعد أذان العصر 4:12

وقت صلاة المغرب 6:42

وقت صلاة العشاء 8:00

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:39

موعد أذان العصر 3:58

موعد أذان المغرب 6:29

موعد أذان العشاء 7:47

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 5:13

موعد أذان الظهر 12:31

موعد أذان العصر 51: 3

موعد أذان المغرب 6:21

موعد أذان العشاء 7:39