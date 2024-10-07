تشغيل تجريبى لقطارات السكة الحديد اليوم بخط الفردان بئر العبد فى سيناء

اعلنت وزارة النقل عن إطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد اليوم الإثنين وذلك بطول 100كم بسيناء.

كما يشهد الإطلاق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وقيادات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.



الجدير بالذكر أن وزارة النقل انتهت من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بسيناء، كما انتهت من استعادة كفاءة محطاته كمرحلة اولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد.