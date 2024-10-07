خالد جاد الله: قندوسي أخطأ في حديثه عن الأهلي وقرار النادي تجاهه مثالي

أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد قندوسي تحدث في أمور لا تخصه وتكلم بشكل لا يليق عن أحد الإدارات في النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب مخطئ تمامًا، والقرار الذي صدر بشكل رسمي بعرضه للبيع سليم تمامًا، لأنه لا يجوز عودته من جديد وهو لاعب على ذمة النادي ومعار لسيراميكا كليوباترا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "قرار الأهلي ضد قندوسي صحيح، واللاعب تحدث بشكل غير جيد في أمر لا يخصه، وانتقد أحد إدارات النادي في أمور تخص "سمعة العاملين" في النادي، والشئون القانونية طالما برأت أمير توفيق كان لابد من تأجيل إصدار أي قرار ضده".

وأضاف: "طالما أمير لم يرتكب أي مخالفة، فكان يجب الإبقاء عليه وعدم التسرع في رحيله، طالما لم يرتكب أي شئ يؤثر على العمل، لكن الشئون القانونية في النادي الأهلي أكدت عدم وجود مخالفة، فلماذا تم رحيله بعد ايام قليلة من وجود محمد رمضان، أو يكون هناك مخالفة ورفضوا الاعلان عنها".

وواصل: "إدارة التعاقدات لا تأخذ أي قرار من نفسها بضم لاعبين، الأمور تكون بناء على احتياجات المدير الفني وعلى حسب المراكز التي يريد التعاقد معها، وإدارة الاسكاوتنج تعمل أيضا على المراكز التي يرغب في ضمها المدرب، ويتم تقديمها للمدير الفني، ثم يتم تحويل الأمور للتعاقدات".