الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

دونيتسك:  أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية ٥٥ مرة

قصف اوكراني
قصف اوكراني

ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 55 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 191 مقذوفا من عيارات مختلفة.

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 وبحسب سبوتنيك،  جاء في بيان المكتب على قناته في "تليجرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 55 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 13 منها على محور دونيتسك و42 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 191 مقذوفا مختلفة العيارات.

وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر .

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 52 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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