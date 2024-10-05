أوكرانيا: تسجيل 159 اشتباكا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 159 اشتباكات قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم)،" أنها رصدت نشاطا عسكريا روسيا أكثر في كوبيانسك وكوراخوفي.

ووفقا للهيئة، نفذ الروس أمس، 67 غارة جوية على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية، وألقت القوات الروسية 135 قنبلة جوية موجهة، كما نفذت أكثر من 4 آلاف و400 هجوم مدفعي، بما في ذلك 161 هجوما باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت هيئة الأركان العامة: "تستمر المعارك على طول خط التماس بالكامل تقريبا، ويصد المدافعون الأوكرانيون هجمات الروس، وتنفذ أنظمتنا المدفعية والاستطلاعية والطيران والطائرات بدون طيار عمليات قتالية لاستنزاف القوات الروسية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف بروكودين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم"، أن المناطق المتضررة من القصف الروسي شملت تشيرفوني ماياك وبونياتيفكا وشيروكا بالكا وستانيسلاف ونوفولكساندريفكا وبيريسلاف ومناطق أخرى" .

وأشار إلى أن القصف الروسي استهدف مؤسسة زراعية، كما تضرر 17 منزلا خاصا، نتيجة القصف على الأحياء السكنية في المنطقة، مبينا أن القصف الروسي؛ أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.