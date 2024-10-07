الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري:  غالانت سيزور واشنطن قبل الرد على إيران

غالانت ونظيره الامريكي
غالانت ونظيره الامريكي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه إلى واشنطن في زيارة تستغرق يوما واحدا على خلفية الاستعداد للرد على إيران وفي ظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.

txt

اعلام عبري: إدارة بايدن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات

txt

النمنم: قوة جيش الاحتلال غير حقيقية.. وذراع إسرائيل كسر في حرب أكتوبر

وبحسب"روسيا اليوم"،  سيلتقي غالانت مع كبار المسؤولين في البنتاجون ومع مستشاري الرئيس في البيت الأبيض.

وذكرت،  أن الهدف المعلن هو تعزيز التعاون بشأن "القضايا المطروحة" ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة وقواتها الأمنية.

وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع باتريك رايدر في تدوينة على منصة "إكس" أن غالانت سيقوم بزيارة رسمية يوم الأربعاء لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتطلع إلى لقاء غالانت مرة أخرى في واشنطن العاصمة.

وتأتي الزيارة في ظل توترات شديدة في المنطقة تحسبا لهجوم إسرائيلي على إيران.

ووعدت القوات الإسرائيلية باتخاذ "إجراءات مهمة" ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الواسع النطاق الذي شنته إيران يوم 1 أكتوبر.

ووفقا للتقارير، لم تستبعد إسرائيل ضرب منشآت النفط أو المنشآت النووية في إيران بشكل مباشر إذا تعرضت لهجوم، لكن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتخفيف حدة الرد لعدم إشعال المنطقة بحرب شاملة، وحتى الآن ليس من الواضح كيف سيكون الرد .

مواد متعلقة

صحة لبنان: 12 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية

اعلام عبري: إدارة بايدن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات

جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وسقوط إصابات

جيش الاحتلال: إصابات مباشرة لمبان في كرمئيل ودير الأسد بصواريخ من لبنان

النمنم: قوة جيش الاحتلال غير حقيقية.. وذراع إسرائيل كسر في حرب أكتوبر

العدوان الإسرائيلي يستهدف مسجد يارون في لبنان (فيديو)

الجريدة الورقية