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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير هشام: أمير توفيق يترك مقعده في لجنة التعاقدات وجاري البحث عن خليفته

أمير توفيق
أمير توفيق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سوف يترك مقعده في لجنة التعاقدات والتفرغ لشركة الكرة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رغم تبرئة توفيق من أزمة القندوسي، إلا أنه سوف يتفرغ لعمله كمدير تنفيذي لشركة الكرة، وبدأ محمد رمضان المدير الرياضي، البحث عن خليفته".

وأضاف أمير هشام: "الاتجاه منذ البداية هو أن يكون توفيق مرتبط بمنصب واحد من لجنة التخطيط، قبل أزمة أحمد القندوسي، ضمن التغييرات".

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