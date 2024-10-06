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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بيان من الأهلي خلال ساعات لتبرئة أمير توفيق 

أمير توفيق
أمير توفيق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب لم يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات للاستفسار عن أزمة أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، والتصريحات التي أدلى بها.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمير توفيق التقى أحمد القندوسي على هامش التحقيق وكان هناك ترحيب من الطرفين لبعضهما البعض، ولم يحدث بها أي تبرير أو مناقشات".

وأضاف أمير هشام: "كل طرف حضر التحقيق بمفرده، أمير توفيق خلال جلسته مع محمد رمضان، قدم 22 مستند يثبت من خلاله صحة موقفه في إطار المفاوضات المختلفة مع اللاعبين والوكلاء، عبارة عن رسائل واتساب ومكالمات وتسجيلات".

واستطرد: "أحمد القندوسي قدم مستند وحيد وهو تسجيل صوتي خاص بأحد الوكلاء يتحدث عن أمر ما لا يتعلق بالأهلي والنادي ليس طرف في الأمر، وكان هناك حالة من الدهشة لدى الحاضرين، ولم يكن هناك إدانة والأمر متعلق بالوكلاء واللاعب بسبب عمولة 100 ألف دولار".

واختتم: "الأهلي يتجه من خلال بيان رسمي بالساعات القليلة المقبلة، لتبرئة أمير توفيق مدير التعاقدات من أي اتهام طبقًا للتحقيقات".

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