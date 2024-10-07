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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

 6 لاعبين محليين أمام الأهلي لتدعيمات الصيف وصفقة أجنبية

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يتجه لعقد صفقات جديدة، وكان هناك جلسة بين محمد رمضان وهاني رمزي بالإضافة إلى كولر، لتحديد الصفقات.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يعمل على ضم صفقة أجنبية سواء في مركز المهاجم أو الجناح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أمير هشام: "هناك 6 لاعبين محليين أمام محمد رمضان المدير الرياضي، وهم زيكو وخالد صبحي وأحمد نادر حواش، ومحمد إسماعيل، وأسامه فيصل، وعبد الرحمن البانوبي".

واختتم: "زيكو وأسامه فيصل كفتهم الأرجح حتى الآن داخل القلعة الحمراء، والتدعيم سوف يكون قبل السوبر المصري".

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