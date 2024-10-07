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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

 الأهلي يعقد جلسة مع الشناوي وعدد من اللاعبين بعد مباراة العين لتجديد عقودهم

الشناوي
الشناوي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يقدم أي عرض حتى الآن إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ولم يعقد أي جلسات لتجديد عقده.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يعقد جلسة مع الشناوي وغيره من اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، لتجديد عقودهم، عقب مباراة العين الإماراتي في بطولة انتركونتيننتال".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي وحسب سياسة محمد رمضان المدير الرياضي، لن يضغط على أي لاعب للتجديد حال وجود فوارق مادية بعيدة، وسيترك الباب مفتوح أمامه للرحيل".

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