شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.

وتابع خالد الغندور: تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.

وواصل: اللاعب سيخضع لاختبارا طبيا ثم سيشارك في التدريبات والمباريات، وفي حال التعاقد معه سيحصل على مقابل مادي مقبول بالمقارنة بالمحترفين الموجودين بالفريق.