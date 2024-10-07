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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

أوفي إيجاريا
أوفي إيجاريا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.

وتابع خالد الغندور: تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.

وواصل: اللاعب سيخضع لاختبارا طبيا ثم سيشارك في التدريبات والمباريات، وفي حال التعاقد معه سيحصل على مقابل مادي مقبول بالمقارنة بالمحترفين الموجودين بالفريق.

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