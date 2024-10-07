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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

فى ذكرى 6 أكتوبر.. ملتقى شباب الكويت يوجه رسالة للجيش المصري والشعب

بوابة الوفد الإلكترونية

فى ذكرى نصر السادس من اكتوبر المجيدة عام 1973 يوم العاشر من رمضان يوم الكرامة والعبور العظيم، أرسل هانى كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أجمل عبارات الحب المحملة بباقات ورود لكل شهدائنا من القوات المسلحة وكل أبطال قواتنا المسلحة البواسل ورثة العزة والشموخ من المجند للمشير، والذين كتبوا من نور وسطروا كرامة وشموخ وطنا الغالى مصر بل والوطن العربي بأكملة .

وقال هاني كمال في رسالته، تم تحرير أرض مصر بأيدي قواتنا المسلحة بالقوة بقرار حكيم من قائد حكيم الزعيم الراحل محمد أنور السادات الذي لقب بالثعلب وقتها فى ملحمة عسكرية هى الأفضل والأقوى والأعظم فى المنطقة حتى الآن رغم مرور قرابة ال 51 عام على تلك الملحمه التى عبروا من خلالها القناة وحطموا خط برليف المنيع الذى تحدثوا عنه انه الخط الحصين المنيع الذى لا يقهر، قائلا: ( ما يعرفوش اننا مصريين ).

وأصاف منسق عام ملتقى المصريين بالكويت: "كانت المفاجأة مع أول طلعة جويه فتحت باب الحرية وعبور البحرية والمشاة افقدوا العدو قوته بالكامل فى 6 ساعات كما صرح وقتها الزعيم الراحل  السادات رحمة الله عليه وكان النصر حليفنا وحررنا اراضينا بأيدينا".
واختتم حديثه: " اوصيكم أن تعلموا اولادكم ان الجيش المصرى جيش وطنى وهويته مصرية انا وانت وهو هى قوامه حافظا على مصر  واستقرارنا كلنا، الدول اللى بتروح مش بترجع ، وتحيا مصر ".

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