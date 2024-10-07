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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار ضخم في باكستان

انفجار في باكستان
انفجار في باكستان

كشفت وسائل إعلام باكستانية، مساء اليوم الأحد، أن انفجارًا وقع بالقرب من مفترق طرق يؤدي إلى المطار الدولي بمدينة كراتشي، أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى فورًا.

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وبحسب “روسيا اليوم”، ذكرت تقارير بأن "الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة"، وقد بدأ التحقيق، كما أشارت إلى أنه "كان هناك مواطنون أجانب في السيارة التي أصيبت بالانفجار".
وذكرت قناة "جيو" التليفزيونية نقلا عن الشرطة أنه بحسب البيانات الأولية انفجر صهريج، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات القريبة، كما سمع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من المدينة.
ووصلت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع، فيما تم نقل المصابون على جناح السرعة للمستشفى.

 

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