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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وكيل القندوسي السابق: "التعامل مع أمير توفيق كان في قمة الاحترام"

القندوسي
القندوسي

علق جعفر نيساني، وكيل أحمد القندوسي السابق، على الأزمة المثارة حاليًا بشأن تعاقدات النادي الأهلي مع اللاعبين خلال الفترات الماضية.

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وكان القندوسي قد صرح بالأمس عبر أحد البرامج الرياضية، أن هناك العديد من الصفقات فشلت بسبب تعامل النادي الأهلي مع وكلاء لاعبين بعينهم.
وتحدث جعفر نيساني في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "هل فرض عليك الأهلي وقت التعاقد مع القندوسي أي وكيل؟ هذا الكلام عاري تماماً من الصحة، قبل مفاوضات الأهلي بشهر كان يوجد مفاوضات مع الزمالك".
وتابع: "كان يوجد عدم اتفاق بين الناديين والأهلي تدخل وأنهى الصفقة لصالحه".
وأضاف: "حديث أمير توفيق معي نريد التعاقد مع أحمد القندوسي والتعامل كان في قمة الأحترام وسار في كل الخطوات بشكل احترافي وكان لا يوجد اي شوائب".

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