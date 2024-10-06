عنده 14 سنة.. وفاة طفل غرقًا بعدما جرفه التيار في نيل المعصرة

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا بعدما جرفه التيار في مياه النيل بالمعصره في محافظة القاهرة وتم استخراج جثة الطفل ونقلها لمشرحة المستشفى.

كان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغاً من الأهالي عن وجود طفل غريق في مياه نهر النيل بالقرب من معدية المعصرة.



على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وبسؤال أحد المواطنين، الذي أفاد بأن نجله، البالغ من العمر 14 عاماً، كان يسبح في النهر مع أصدقائه عندما جرفه التيار القوي، مما أدى إلى غرقه، ورغم محاولاتهم للإنقاذ، لم يتمكن أحد من إنقاذه.

وعُثر على ملابس الطفل وهاتفه المحمول على ضفة النيل، بينما لم يتهم والد الطفل أي شخص بالتسبب في الحادث، وتأكدت تفاصيل الواقعة من قبل شهود عيان، الذين أشاروا إلى قوة التيار أثناء وقوع الحادث، وقد تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثمان الطفل، والذي لم تظهر عليه أي إصابات.