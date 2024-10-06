الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل .. جيش الاحتلال يطالب سكان الضاحية الجنوبية بإخلائها

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

طالب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سكان مبان محددة في برج البراجنة وحدث بيروت بالضاحية الجنوبية بإخلائها تمهيدا لقصفها.

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وبحسب" روسيا اليوم"، وقال أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500"متر.
كما أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم إنذارا لسكان 25 قرية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بضرورة إخلاء قراهم وبلداتهم إلى ما وراء نهر الأولي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل "حزب الله".

كما تدور اشتباكات في عدة قرى جنوب لبنان بين مقاتلين من حزب الله، وقوات الجيش الإسرائيلي لا سيما في العديسة ومارون الراس.

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