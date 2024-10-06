الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري: إصابة مبنى بالجليل الغربي بصاروخ أطلق من لبنان

اصابة مبنى بالجليل
اصابة مبنى بالجليل الغربي

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد إن مبنى في منطقة معالوت ترشيحا بالجليل الغربي أصيب بشكل مباشر بصاروخ أطلق من لبنان.

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غارة تدمر مسجدا في بلدة يارون جنوبي لبنان

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وبحسب"روسيا اليوم"، قالت وسائل إعلام عبرية إن حريقًا اندلع داخل منزل أصيب بصاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة معالوت ترشيحا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" بأن الصاروخ أصاب المنزل بشكل مباشر دون الإشارة إلى وقوع إصابات بشرية.

ونشرت الإذاعة على صفحتها في "إكس" مقطعا مصورا يظهر حريقا كبيرا اندلع في المنزل الذي أصابه الصاروخ.
دوت صفارات الإنذار في مستوطنات معلوت ترشيحا، وكفر فراديم، وأبو ريم، ومعونا، وفسوطة، وكسرى سميع، وحوسن، وبقعاثا الجديدة الواقعة في منطقة الجليل الأعلى.

ومنذ الـ 23 من شهر سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب لتشمل مناطق في لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

كما تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
وقتل في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 138 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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