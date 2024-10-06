الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مصدر أمني ينفي تعرض أهالي النزلاء للمضايقات خلال زيارتهم

بوابة الوفد الإلكترونية

 نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول وجود رسائل بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود إنتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم للسجناء  بتلك المراكز .

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مصدر أمني ينفي تواصل إحدى ضباط الشرطة مع أحد المصريين بالخارج

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مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو المولد النبوي في قنا

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مصدر أمني: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين بحزب الله

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مصدر أمني ينفي قطع الكهرباء عن عنبر بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

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التعدي على أسرتي نزيلين من عناصر الجماعة الإرهابية.. مصدر أمني يكشف الحقيقة

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مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بهدم الشرطة لمنزل مواطن بأسيوط

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مصدر أمني: أجهزة الاتصالات المنفجرة اليوم اشتراها حزب الله قبل 5 أشهر

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مصدر أمني يكشف حقيقة رسالة بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتبرؤهم من الإخوان

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مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حريق داخل مسجد الفاروق بالجيزة


وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث لإثارة البلبلة ، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام .. وأن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وتُدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

الجريدة الورقية