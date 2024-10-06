مصدر أمني ينفي تعرض أهالي النزلاء للمضايقات خلال زيارتهم

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول وجود رسائل بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود إنتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم للسجناء بتلك المراكز .



وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث لإثارة البلبلة ، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام .. وأن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وتُدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية.