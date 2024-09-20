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الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو المولد النبوي في قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصى بصورة من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا.

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وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق نشره العام الماضى فى إطار مظاهر احتفالات أهالى إحدى القرى بقنا بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف المصدر الأمني بأن إعادة الجماعة الإرهابية نشر فيديوهات قديمة وتحريفها يأتى فى إطار مخططاتها ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام لإثارة البلبة بعد أن فقدت مصداقيتها.

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