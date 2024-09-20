مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو المولد النبوي في قنا

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصى بصورة من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق نشره العام الماضى فى إطار مظاهر احتفالات أهالى إحدى القرى بقنا بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف المصدر الأمني بأن إعادة الجماعة الإرهابية نشر فيديوهات قديمة وتحريفها يأتى فى إطار مخططاتها ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام لإثارة البلبة بعد أن فقدت مصداقيتها.