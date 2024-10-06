الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير المالية الإسرائيلي يُحدد أربعة أهداف لانتهاء الحرب

وزير المالية الاسرائيلي
وزير المالية الاسرائيلي

كشف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، عن أربعة أهداف لنهاية الحرب التي تخوضها تل أبيب على أكثر من واجهة.

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وبحسب" روسيا اليوم"، قال سموتريتش، إنه لا يمكننا إنهاء الحرب إلا عندما نقضي على حماس في غزة ولا تكون لديها القدرة على إعادة تأهيل نفسها.
وأضاف سموتريتش، لا يمكننا إنهاء الحرب إلا عندما نتمكن من تجديد الاستيطان في قطاع غزة وضمان وجود يهودي دائم ومستقر.
وتابع، "تنتهي الحرب فقط عندما ندفع حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني، وعندما نغير النظام في إيران.

وتواصل إسرائيل هجماتها المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان وأيضًا سوريا، وتزداد يومًا بعد يوم بعد اندلاع الحرب السابع من اكتوبر 2023 والتي أسفرت عن سقوط الالاف من الشهداء والمصابين.

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