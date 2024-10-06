الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تقصف جنوب حمص وشرقها

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن هناك قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا جديدًا طال نقاطًا في جنوب محافظة حمص وشرقها في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجارات في مناطق بالمحافظة.

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وأوضحت إذاعة "شام إف أم" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في حمص ناجمة عن انفجار ذخيرة نتيجة الهجوم الإسرائيلي الذي طال بعض النقاط شرق حمص وجنوبها.
وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية السورية عملت على التصدي لهجمات إسرائيلية في أجواء المنطقة الوسطى، فضًلا عن مشاهد لآثار القصف الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل هجماتها المستمرة في سوريا وجنوب لبنان فضلا عن قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط الالاف من الشهداء والمصابين منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 م، والتي لاتزال حتى اليوم.

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