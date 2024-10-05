عاجل.. سوريا: الدفاعات الجوية واجهت أهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي

قالت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم السبت، بأنّ الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف معادية إسرائيلية في أجواء ريف حمص الغربي.

وقبل يومين، أفاد مراسل الميادين في سوريا عن تصدي الدفاعات الجوية لأجسام معادية مقابل الساحل السوري، مشيراً إلى سماع أصوات ناتجة عن ذلك في اللاذقية وطرطوس.

وقبله بيوم، استشهد 3 مدنيين وأصيب 3 آخرين، في عدوان جوي شنّه الاحتلال الإسرائيلي، على أحد الأبنية السكنية في حي المزة في العاصمة دمشق.

وفي سياق متصل بالاحداث الجارية في سوريا.. أعلن وزير الخارجية السوري بسام صباغ، في كلمته بالأمم المتحدة، إنه يجب وضع حدا للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، ومساءلة إسرائيل على جرائمها.

وأضاف صباغ خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تنعقد الدورة الـ 79 للجمعية والتوتر الدولي يبلغ ذروته وجهود صون السلم والأمن الدوليين تواجه تحديات وأخطارا حقيقية فالأزمات تتوالد والنزاعات تتفاقم والفوضى تنتشر والإرهاب يتفشى والاقتصاد العالمي يتعثر ونسب الفقر تزداد".

ولفت إلى أنه بدلا " من جني ثمار منجزات التقدم العلمي لخدمة الحضارة الإنسانية ورفاه الشعوب نشهد استخداما مخزيا للتقانات الحديثة لتصبح أداة فتاكة لنشر القتل والدمار، وعوضا عن استثمار مواردنا لتحقيق التنمية المستدامة نرى إمعانا لدى البعض في سياسات نهب موارد الدول وسرقة ثروات الشعوب.

سوريا تعرضت لحرب إرهابية

وشدد على أن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية وعدوان مستمر على أراضيها وحصار اقتصادي خانق وتحريض سياسي وإعلامي غير مسبوق لنشر الفوضى فيها".

كما أكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهدا ماثلا على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي .

ووجدد موقف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين بالعودة ومحاسبة "إسرائيل" عن جرائمها.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي المفتوح طال لبنان الشقيق حيث ارتكب جريمة غير مسبوقة عبر استخدامه وسائل الاتصال كأداة لقتل المدنيين ا ثم استهدف ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وشدد أن بلاده تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب.