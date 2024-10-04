الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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غارة إسرائيلية تقطع طريقا يستخدمه آلاف النازحين من لبنان إلى سوريا.. فيديو

نازحون لبنانيون بالقرب
نازحون لبنانيون بالقرب من معبر حدودي

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع يظهر إغلاق غارة إسرائيلية طريقا يستخدمه آلاف الأشخاص الفارين من لبنان إلى سوريا.

ويمكن رؤية الناس وهم يسيرون وسط الأنقاض والحطام وهم يشقون طريقهم سيرا على الأقدام من لبنان إلى سوريا يوم الجمعة 4 أكتوبر، هربا من القصف الإسرائيلي.

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وحمل الناس أمتعتهم في أكياس بلاستيكية وحقائب ظهر وهم يشقون طريقهم سيرا على الأقدام بالقرب من معبر المصنع الحدودي اللبناني مع سوريا.

وتعرقلت رحلتهم بسبب غارة إسرائيلية ضربت الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، ما أدى إلى إحداث حفرة يبلغ عرضها أربعة أمتار (12 قدمًا) وألحقت أضرارًا بالطريق المؤدي إلى سوريا.

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