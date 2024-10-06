الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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مستشار بالأكاديمية العسكرية: حرب أكتوبر تُدرس ضمن أعظم معارك العصر الحديث

جندي يرفع علامة النصر
جندي يرفع علامة النصر عقب عبور القناة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجة، إن نصر أكتوبر ملحمة بطولية رائعة مر عليها 51 عاما، ومازالت وستظل تُدرس كأحد أبرز الحروب العسكرية المضيئة في العصر الحديث بما تمتلكه من مقومات وما حققته من إنجازات لم ولن تظهر على الساحة من قبل على رأسها التخطيط الاستراتيجي.

وأضاف «العمدة»، أن التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر مر بعدة مراحل، أهمها إعداد كلا من السياسة الخارجية، والاقتصاد وأجهزة الدولة المختلفة فضلا عن إعداد وتجهيز القوات المسلحة ومسرح العمليات الإعداد التكنولوجي، إلى جانب تهيئة وتجهيز الشعب نفسه.

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وتابع، أن مجموعة الإعدادات والتجهيزات سالفة الذكر كان لابد من سيرها في مسارات متوازية لتحقيق الهدف النبيل، مؤكدا أهمية إعداد الاقتصاد لتحمل تبعيات هذه المعركة سواء قبل أو بعد الحرب.

ووجه المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجة، تحية شكر وإجلال لشهداء نصر أكتوبر وأسرهم والزعيم الراحل محمد أنور السادات الذي قدم روحه في سبيل تحقيق أسمى وأعظم انتصار مصر قدمته للعالم أجمع وستظل الأجيال تتحاكى بهذا الحدث العظيم، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين رمزي رجائي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.


 

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