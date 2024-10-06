رسالة أشرف منصور لخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة

وجه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، رسالة للخريجين، تتضمن نصائح لهم في مستقبلهم المهني.

جاء ذلك خلال ثاني أيام حفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديتر هاير، السفير السابق لدولة ألمانيا، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية.

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة للطلاب: "إن عملتم في مصر فأنا متأكد أنكم هتبنوا مصر، وإذا سافرتم اعرفوا أنكم طاقات واعدة تعامل مع العالم.. وانشر ثقافتك وستظل عمرك كله تكتشف في نفسك واقبل التحدي ولكن انكر الذات حتى تعملوا المستحيل".

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن التخصصات التي قدمتها الجامعة لكم هي التي تبني الأوطان، قائلا:" أنتم تعبروا عن مصر والشباب المصرى ولديهم فهم عميق للحضارات وللاختلاف، احتفظ بهويتك المصرية الأصلية، وأنتم السفراء المثاليون لمصر وجامعتكم سفراء الأمل والسلام".

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلا: "أنتم مبتكرون وأمناء، وما زلتم في سن يحتمل الخطأ والصواب.. ابقوا دائما مرفعين ومرفوعين الرأس وثقوا في أنفسكم وما تعلمتموه.. اليوم بداية قصة كبيرة جدا".

سر نجاح منظومة تعليم الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأكد رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن نجاح منظومة تعليم الجامعة الألمانية بالقاهرة يعود لأنها تعد منظومة متكاملة عابرة للحدود، وبإضافة الجامعة الألمانية الدولية GIU أصبح عدد الشهادات الممنوحة من ألمانيا خارج حدودها يمثل 60 في المائة من الشهادات الممنوحة على مستوى دول العالم .

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن سعادته بزيارة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، للجامعةفي أول زيارة له لمصر منذ 25 عاما.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن زيارته لمصر جاءت بهدف دعم العلم والاقتصاد حيث كان برفقته وفد اقتصادى ضم 85 شخصية المانية بها روؤساء لعدد 12 شركة كبرى حيث تفقدوا معرض الابتكارات ومشاريع الطلاب والخريجين للجامعتين الألمانيتين GUC - GIU .

وأوضح الرئيس الألماني أن الجامعة الألمانية دعامة هامة للتعاون فى البحث العلمي بين مصر وألمانيا، وأنه في الجامعتين الألمانية الدولية والألمانية بالقاهرة يتم بناء المستقبل بشكل ملموس من خلال البحث والتطوير، وأن مصر تتميز بامكاناتها الشابة، فهي أم الدنيا وأصل الابتكار والحضارة، وأنه دعا الخريجين للعمل فى ألمانيا وهذا فخر لكل من شارك في تأسيس الجامعتين من الجانب المصرى والالمانى وكل أعضاء هيئة التدريس إذ تعد هذه الشهادة وثيقة لنجاحهم.

