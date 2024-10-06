نائب وزير الاتصالات: نعد الشباب لوظائف المستقبل

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لإعداد الشباب لوظائف المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضورها حفل تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة.

ونوهت نائب وزير الاتصالات بتزايد عدد المتدريبن لـ400 ألف متدرب، مشيرة إلى السعي إلى وصول عدد المتدربين إلى مليون متدرب 2029-2030.

وأكدت نائب وزير الاتصالات أن التدريب متاح لكل أنحاء الجمهورية، لافتة إلى إتاحة التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضافت نائب وزير الاتصالات أن التدريب يشتمل المهارات الشخصية واللغوية، مؤكدة السعي للتوسع في البرامج التي تستهدف بناء أجيال المستقبل.

ولفتت نائب وزير الاتصالات إلى التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية بهدف دعم ريادة الأعمال وعادة ما تكون قريبة من الجامعات.

رسالة نائب وزير الاتصالات لخريجي الجامعة الألمانية

ووجهت نائب وزير الاتصالات رسالة إلى خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة، قائلة: "أنتم شباب مصر وأملها وأنتم سفراء الأمل".

ولفتت نائب وزير الاتصالات إلى أن رحلة العلم والتعلم لا تنتهي فهي مسيرة تطلب إيمان الفرد بإمكانياته وقدراته، قائلة: "مشهد التخرج مفرح وعزيز على قلبي وأكون سعيدة لحضور تلك المناسبات السعيدة".

وأضافت نائب وزير الاتصالات أن العالم يتغير بسرعة كبيرة والتقنيات تتطور بشكل مفرط فلا بد من مواكبة هذا التطور.

ونصحت نائب وزير الاتصالات الخريجين بمواصلة التعلم وتطوير المهارات، قائلة:" اعلموا أن النجاح يتطلب العمل بأمل وتخطيط.. استعدوا لحياتكم الشخصية والعملية".

وأقامت الجامعة الألمانية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر، حفل تخرج كليات الهندسة بالجامعة بتخرج 378 خريجًا من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، و74 خريجًا من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، و152 خريجًا من كلية هندسة وعلوم المواد، و143 خريجًا من برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري، و50 خريجًا من برنامج الهندسة المدنية.

