رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: شهادة التخرج بطاقة الانطلاق إلى العالمية

أكد الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة، أن شهادات التخرج في الجامعة هي تأكيد على قدرتكم على المثابرة والتحصيل والتفوق.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن شهادة التخرج تحمل شعار جامعتكم الغالية التي تمثل التميز الأكاديمي والشخصية المتفردة وهي ايضاً بطاقتكم نحو الإنطلاق إلي العالمية.

ولفت إلى أن الجامعة الألمانية هي المؤسسة الأكاديمية الرائدة بكل المقاييس، والتي ولدت شامخة بمكانتها وبحرصها على خلق بيئة أكاديمية مثالية، وسعيها باستمرار للتطور والتميز ومواكبة التطورات، وأضاف معبراً عن سعادته بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الخريجين، أن يوم التخرج يمثل ثمرة لسنوات من الجهد والعمل المٌضني.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الأكاديمى 2023-2024 بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وعدد من المسئولين من الجانب المصري والألماني.

وتابع حجازى قائلا: "إنني اشعر بالفخر وأنا أشارككم هذا اليوم العظيم وأتمني أن يكون من أسعد أيامكم ونقطة إنطلاق نحو مزيد من النجاح والتفوق، ولكم جميعاً تهنئة كبيرة من القلب، وأود أن أعبر عن إمتناني العميق وتقديري للأهل والأصدقاء على الدعم الامحدود الذي قدموه لكم طوال الطريق حتى تصلوا إلى هذا اليوم الرائع".

نظام تعليمي مبتكر في الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأضاف أن النجاح ليس إلا محطة وبداية رحلة جديدة نحو مستقبل مليء بالتحديات والفرص، و أنني على يقين بأنكم ستكونون خير سفراء لهذا الصرح العلمي، مشيراً إلى أن الجامعة الألمانية منذ إنشائها تضع جودة التعليم وتميزه ميثاقاً لها وقدمت للمجتمع المصري نظاماً تعليمياً مبتكراً يسمح بإعداد الطلاب والخريجين للحصول على خلفية علمية قوية للغاية مع مستوى عال من الخبرة العملية والمهارات الشخصية الممتازة، وأن الجامعة أكتسبت بكل جدارة مكانة مرموقة على المستوى الأكاديمي كمركز رائد للتعليم العالي الألماني والبحث العلمي في مصر ، ودعمت العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين البلدين، وعندما يذكر اسم الجامعة الألمانية فإن هذا يعني جودة التعليم والبحث العلمي وكفاءة الخريجين.

ولفت الدكتور حجازي على أن نهج الجامعة الذي خطه مؤسس الجامعة الأول الدكتور أشرف منصور، أن تكون رائدة للتعليم المتطور ومقصد للعلم والعلماء، مؤمنة بقدرات شباب مصر ، للمساهمة في خدمة مجتمعها وداعمة لمصرنا الحبيبة، مقدماً الشكر والتقدير لمجلس امناء الجامعة على الدعم المستمر وتقديم كل مايلزم لضمان القيام بالمهام البحثية والأكاديمية علي أكمل وجه.

وتابع قائلا: أعزائي الخريجين إن تخرجكم اليوم يأتي في مرحلة مهمة بزغت فيها تكنولوجيات متطورة وجديدة في جوهرها وفي تأثيرها المباشر علي رسم معالم حياتنا، وملامح حضارتنا المعاصرة، فيما مضى ساعدتنا العديد من الاختراعات العظيمة مثل الكهرباء، والإنترنت في تحقيق إنجازات فاقت قدرات الإنسان أو تجاوزت بكثير نطاق إمكانات البشرية مٌجتمعة، غير أنني أعتقد أن ما يمكن أن تحققه التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء هو أكثر بكثير لأنها تجاوزت مجرد القيام بالأشياء بشكل أفضل وأسرع إلى تغيير طريقة التفكير والتخطيط والرؤية المستقبلية.

وقال أعزائي الخريجين أنتم قادة هذه القوة التكنولوجية الجدد وسيكون من بينكم من سيطورون الجيل القادم من التقنيات للأقوى والأفضل ، فأنتم تتحملون مسؤولية التفاعل الإيجابي مع هذه التقنيات ، و التاقلم مع سرعة التغيير والتحديث والبقاء دائماً على دراية بأحدث التقنيات والأدوات.

وقدم النصح لإبنائه الخريجين قائلا : يجب أن تحافظوا علي الشغف لأن الشغف هو وقود رحلتكم القادمة التي ستقودكم لتحقيق النجاحات.وايضاً أحرصوا أن تجعلوا من مهارات التعلم ، وإعادة التعلم ، والتعلم مدى الحياة منهجاً لمواجهة متطلبات المستقبل الحافلة. أدعوكم لاستلهام القوة من كل ما تعلمتموه في هذا الصرح العظيم والحرص على التفكير العلمي في حياتكم المهنية.. والتمسك بمواقفكم بناء على العلم و المنطق.. وتوخي الأمانة و النزاهة العلمية.. ولتكن بوصلتكم التي توجه حياتكم هي: الصدق والاجتهاد والأمانة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عام 2024 شهد العديد من إنجازات أساتذة الجامعة وطلابها ويأتي علي رأسها تواجد أربعة من اساتذة الجامعة في قائمة ستانفورد لل2 ٪ العلماء الأكثر تأثيراً في العالم، علاوة على حصول عدة فرق من طلاب الجامعة على المراكز الأولى في العديد من المسابقات العالمية ومنها: هاكاثون الذكاء الاصطناعي المنظم من قبل وزارة الاتصالات وشركة ديل تكنولوجي.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بعميق الشكر إلى الاساتذة الافاضل شركاء نجاح الجامعة من جامعات اولم وشتوتجارت ومانهيم وتوبنجن والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والسفارة الألمانية على دعمهم الكامل والمستمر لمسيرة الجامعة الألمانية.