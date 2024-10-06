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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تين هاج يعلق على تعادل اليونايتد أمام أستون فيلا

تين هاج
تين هاج

علق إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التعادل السلبي أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

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ويمر مانشستر يونايتد بفترة صعبة للغاية على صعيد المستويات والنتائج، بعدما فقد العديد من النقاط خلال الجولات الماضية.

وتحدث تين هاج، في تصريحات نشرتها شبكة "bbc" العالمية، حيث قال: "أعتقد أن هذه هي المباراة الرابعة التي حافظنا فيها على نظافة شباكنا هذا الموسم، كان لدينا تنظيم جيد للغاية وتماسك، كانت هناك شخصية جيدة وروح جيدة كفريق، لدينا تصميم ومرونة".

وتابع: "في النهاية كانت لديهم فرصة كبيرة لكنها كانت الفرصة الوحيدة تقريبًا، حسبما أعتقد".

وأضاف: "صنعنا بعض الفرص، وأيضًا لم يكن هناك الكثير من الفرص، لقد كانت لدينا تسديدة في العارضة وكان لدى راشفورد أيضًا فرص، لكن الفريقين كانا متوازنين حقًا".

وأردف: "لقد صنعنا الكثير من الفرص في مبارياتنا السبع ولكن يتعين علينا أن نكثف الجهود، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار عودة هويلوند، هو لا يزال يستعيد لياقته البدنية الكاملة".

وأكمل: "لكن هناك آخرون يكثفون الجهود، لقد أعجبت بـ راشفورد، كما أن جارناتشو جيد للغاية، وأنتوني كذلك".

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